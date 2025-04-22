İran ile ABD 23 Nisan’da tekrar masada: Taraflar temkinli

Tahran ile Washington arasında 12 Nisan’da başlayan nükleer müzakereler kapsamında teknik heyetler, 23 Nisan’da Umman’da yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından, 26 Nisan’da müzakere heyetlerinin başkanları masaya oturacak.

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İran ile ABD 23 Nisan’da tekrar masada: Taraflar temkinli
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İki turu geride bırakan görüşmelere dair ilk kez konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, müzakere sürecine dair net mesajlar verdi.

ABD ile belirlenen çerçevede, ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız” diyen Pezeşkiyan, Washington’un İran’la eşit şartlarda müzakere etmeye yanaşmaması halinde farklı yollar izleyeceklerini belirtti. “Ne iyimseriz ne de kötümseriz, süreci dikkatle izliyoruz” dedi.

Müzakere heyetinin başkanı olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise sürece yönelik dış müdahalelere dikkat çekti.

“Bazı çıkar grupları, ABD yönetimini maksimalist taleplerle yönlendirmeye ve diplomasi sürecini zora sokmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran’ın müzakereleri kamuoyu önünde yürütmeyi kesinlikle reddettiğini vurgularken, “Yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD ile yeni bir nükleer anlaşmaya hazırız” dedi.

Bununla birlikte, “Olası bir savaşın ABD ekonomisine büyük bir maliyeti olur. Ancak İran’la yapılacak bir anlaşma, Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık fırsatlar yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İkinci tur müzakerelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan da açıklama geldi. Trump, gazetecilerin yönelttiği soruya, “İran ile çok iyi görüşmeler yaptık” yanıtını verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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