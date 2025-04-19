İran Ordu Günü Ankara'da coşku ile kutlandı: Türk Ordusuna vurgu

İran Ordu Günü, İran Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği törenle kutlandı. Törene, İran Büyükelçisi Hasan Habibullahzade'nin davetiyle Genelkurmay İkinci Başkanı Kemal Yeni ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.

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İran Askeri Ataşesi Toraj Zeinoddin, törende yaptığı konuşmada Türkiye-İran dostluğuna ve işbirliğine vurgu yaparak, “Biz, Türkiye'yi ve Türk ordusunu en güvenilir komşularımızdan biri olarak görüyoruz.” dedi.

Genelkurmay İkinci Başkanı Kemal Yeni’den İki Ülke Arasındaki İlişkiler Hakkında Değerlendirme

Genelkurmay İkinci Başkanı Kemal Yeni, törendeki konuşmasında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini vurguladı. Yeni, “Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler günümüzde yeni bir boyut kazanmış ve belirttiğim tarihsel temel ile birlikte bölgesel iş birliği temellerinde şekillenmiştir. Bu temel, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle her geçen gün güçlenmektedir.” dedi.


Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan'dan İran-Türkiye Dostluğuna Vurgu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, İran Ordu Günü resepsiyonuna katılarak Türkiye ve İran'ın uzun yıllara dayanan dostluğuna dikkat çekti. Korkmazcan, Türkiye ile İran'ı "ikiz villalar" olarak nitelendirerek, “İran ile Türkiye, iki kadim devlettir ve aynı kayanın üzerinde duruyoruz. Bu dostluk, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük anlam ifade edecek. Dünya, bu iki ülkenin değerleri üzerinde yeniden inşa edilecek.” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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