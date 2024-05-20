İran şehitleri için Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması üzerine milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada İ İran'da helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet adına Türkiye'de bir gün milli yas ilan etti.
İRAN HALKINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
- Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık.