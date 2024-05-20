İran şehitleri için Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada İ İran'da helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet adına Türkiye'de bir gün milli yas ilan etti.

İRAN HALKINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: