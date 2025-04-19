İran ve ABD Roma’da ikinci kez masaya oturdu

İlk turu Umman’da yapılan görüşmelerin Roma’daki oturumunda, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.

Masada, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla sınırlandırılması ve buna karşılık ABD’nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması vardı. İran tarafı, önceki nükleer anlaşmada olduğu gibi, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Ancak ABD’nin bu turda, İran’dan yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetlerini azaltmasını mı yoksa nükleer programı tamamen durdurmasını mı istediği henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Washington’un, İran’ın balistik füze çalışmaları, insansız hava araçları programı ve bölgedeki milis gruplarla ilişkileri gibi nükleer dışı başlıkları da gündeme taşıyabileceği belirtiliyor.

Toplantı öncesinde konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi, ABD’yi "gerçekçi olmayan taleplerden vazgeçmeye" ve bir uzlaşıya varmak adına "yapıcı bir yaklaşım" benimsemeye çağırdı.

Öte yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma’daki temasları kapsamında İranlı diplomat Abbas Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.