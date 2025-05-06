İran’dan ABD'ye mesaj: Asıl amaç buysa anlaşma mümkün

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın nükleer silah elde etmesini istemiyoruz” sözlerine atıfta bulunarak, “Asıl amaç buysa anlaşmaya varmak mümkündür” dedi.

Dolaylı nükleer görüşmelerin dördüncü turu için henüz resmi bir tarih belirlenmedi. Ancak ABD’li temsilci Witkoff, toplantının hafta sonunda yapılabileceğini belirtti. Tarihin netleşmemesi durumunda, bu durumun Trump’ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret nedeniyle olabileceğini ifade etti.

Witkoff, “Bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Umarım doğru yönde ilerliyordur. Başkan Trump bu meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istiyor. Bu nedenle süreci ilerletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Tahran yönetimi ise masada yalnızca nükleer program ve yaptırımların konuşulmasını istiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in süreci sabote etmeye çalıştığını belirterek Washington’u uyardı.

“Netanyahu, Başkan Trump’a İran diplomasisi konusunda ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. Dünya kamuoyu, Netanyahu’nun bölgemizde yeni bir felakete yol açmak amacıyla ABD yönetimine doğrudan müdahale ettiğini artık bilmektedir. ABD’de diplomasiden korkan ve azınlıkta olan ‘Önce Netanyahu’ grubunun gerçek planları ortaya çıkmıştır. Dünya, bu grubun asıl önceliklerine dikkat etmelidir.”

Erakçi ayrıca, Trump’ın “İran’ın nükleer silah elde etmesini istemiyoruz” açıklamasına atıfta bulunarak, müzakerelerin temel amacının bu olduğunu kabul ettiklerini ifade etti.

“Eğer asıl amaç gerçekten nükleer silahların önlenmesi ise anlaşma mümkündür. Ancak bu, yalnızca karşılıklı saygı ve çıkar dengesine dayalı bir diplomasiyle sağlanabilir” dedi.