İran’dan Erdoğan’ın İsrail'e karşı kuvvet kullanma çağrısına tam destek

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan bu çağrıya İran destek verdi. İran’dan Türkiye’ye İsrail’e karşı birlikte hareket etme önerisi geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı’na bağlı üst düzey bir diplomat, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Erdoğan’ın “İsrail’e karşı kuvvet kullanma” önerisini değerlendiren üst düzey İranlı diplomat, “Erdoğan’ın çağrısını destekliyoruz. Artık sözün zamanı geçti. El ele verip eyleme geçme zamanı geldi” dedi.

İsrail’in yıllardır Suriye’ye ve Gazze’ye saldırdığını belirten İranlı diplomat, sıranın Lübnan’a geldiğini ve siyonizmin Yemen’i de vurduğunu söyledi. İranlı üst yetkili, “Bugün engellemezsek gelecekte başımıza bela olacak. Hamaney de İslam ülkelerinin dayanışmasına vurgu yaptı” ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da şehit edilmesinden iki ay sonra İran’in, İsrail üslerine 200 füze fırlatarak karşılık vermesi “geç kalındı” değerlendirmelerine neden oldu. İranlı üst düzey diplomat, bu değerlendirmelere yanıt verdi.

Operasyonun ertelenmesinin ABD ile müzkareyle alakası yok. ABD ve Avrupa bize söz verdi ama tutmadı. Biz bu operasyonu Heniyye için yaptık. Ateşkes olsaydı Lübnan ve Gazze rahat edecekti. Ancak bu olmadı. Biz de operasyon yaptık. 2 ay boyunca aklıselimi tercih etmemize rağmen İsrail kan dökmeye devam etti. Hatta Lübnan’ı da hedef aldı. Bu durumda da sabrımız taştı.

İran’ın İsrail’i füze yağmuruna tutması Türkiye’de hükümete yakın medyada küçümsedi. İran tarafı Türkiye’den gelen “Etkisiz, göstermelik füze harekâtı” değerlendirmelerine anlam veremiyor. Bu durumu İranlı üst düzey diplomat Ulusal Kanal’a anlattı.

"İLK KEZ BİR ÜLKE İSRAİL'İN KALBİNİ VURUYOR"

"Türkiye dışında herhangi bir yerde "göstermelik" kelimesinin kullanıldığını görmedik. Göstermelik olmadığını nasıl ispatlayalım? Görüntüleri görüyorsunuz, veriler de ortada. Birçok Türk kanalı operasyonu canlı yayınladı. O bölgeden canlı bağlantılar yapıldı. Avrupalı Amerikalı yorumcular bile itiraf etti. Demir kubbe delik deşik oldu dediler. Siyonizmin kurulduğu ilk andan bugüne kadar ilk kez bir ülke bu rejimin askeri kalbini vuruyor. Tüm askeri yorumcular bunu anlatıyor."

Üst düzey diplomat İran Devrim Lideri Hamaney’in Cuma Hutbesine keskin nişancı tüfeği ile çıkmasını, “Bu bir İslam geleneğidir. Savaşa hazırız demektir” diye özetledi.