İran'dan yeni balistik füze: ABD üsleri açık hedef

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, yeni balistik füze “Kasım Basir”in teknik özelliklerini ve stratejik önemini şu sözlerle anlattı:

“Komşu ülkelerle aramızda herhangi bir husumet bulunmuyor, kardeşlik ilişkilerimiz ön plandadır. Ancak İran’a yönelik bir saldırı gerçekleşirse, bölge ülkelerinde konuşlu Amerikan üsleri doğrudan hedefimiz olacaktır.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tel Aviv yönetiminin suçlamalarına sert yanıt verdi:

“Bu iddialar, son yıllarda kurguladıkları ‘vekil güçler’ kavramının bir uzantısıdır. Anlaşılan o ki, artık kendileri bile bu hayali söylemlere inanır hâle gelmişler. Bölgede başka bir gücün vekili olan tek taraf, Ortadoğu’yu istikrarsızlığa sürükleyen İsrail rejimidir. İran, her türlü saldırganlığa karşı en güçlü şekilde karşılık vermeye kararlıdır.”