İslam İşbirliği Teşkilatı Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan eylemleri görüştü! Türkiye tarafını Hakan Fidan temsil etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT bünyesinde İslamofobi Gözlemevi'nin kapasitesinin genişletilmesi kararı alındı. Ayrıca toplantıda, üye ülkelerin, ikili ilişkilerini de dikkate alarak, Kur’an yakma eylemlerinin gerçekleştiği ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri bağlamında uygun gördükleri yollarla yaşanan olaylara karşı tepkilerini göstermeleri ve Büyükelçilerini istişareler için geri çekmeyi değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Toplantıda Kuveyt, bedelini karşılayarak İsveç'te yerel dile tercüme edilmiş 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtma projesini açıkladı. Proje toplantıya katılan ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda ayrıca, İİT’in mevcut kaynakları kullanılarak Genel Sekreterlik tarafından bir İslamofobi Özel Temsilcisinin atanması talep edildi. BM’den İslamofobiyle mücadele için özel raportör atanması istendi.

Toplantıda, konunun takibi için başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla temas edilmesi fikri birçok Bakan tarafından vurgulandı. Türkiye, üyesi olduğu AGİT, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu vb. kuruluşlarda bu konuda varolan müktesebatı İİT üyeleriyle paylaşmak, bu müktesebatın ilerletilmesi ve İslam karşıtı nefret suçlarının işlendiği ülkelerce uygulanmasının takibi için elinden geleni yapacağını belirtti..