"İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyareti kapsamında JTBC TV'ye özel bir mülakat verdi. Türkiye ve Güney Kore'nin Kore Savaşı'ndan bu yana müttefik olduğuna ve işbirliğinin 2012'de stratejik düzeye yükseltildiğine işaret eden Fidan, ikili ilişkilerin geleceğine dair umutlu konuştu:

"Dolayısıyla kurumsal olarak stratejik bir işbirliği mekanizmamız var. Her geçen yıl, her iki tarafta başa gelen yönetimler, bence her alanda işbirliğini ilerletmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 yıldır Güney Kore ile her düzeydeki işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Fidan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyaretin dönüm noktası olduğunu söyledi. İki ülkenin liderlerinin bir araya gelerek ilişkileri güncellediğini aktaran Fidan, ticaret, savunma sanayii ve teknoloji alanlarındaki gidişatın "doğru yolda" olduğunu vurguladı.

Nükleer enerji alanında çok konuşulacak bir gelişmeyi de ilk kez duyuran Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Her iki taraf da şu anda Sinop Nükleer Santrali konusunda olası bir işbirliğini görüşmeye başladı."

2008-2009 döneminde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile çalışırken bu proje üzerinde görevli olduğunu hatırlatan Fidan, o dönem Kore Elektrik Enerjisi Kurumuyla (KEPCO) yürütülen çalışmaların sonuca varamadığını ancak bu sefer ortak projeyi gerçekleştirebileceklerini umduğunu söyledi. Kore teknolojisinin Türkiye'deki nükleer santral inşaatlarında önemli bir rol oynamasını istediklerini belirtti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "KÜRESEL KABUS" UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bir hafta içerisinde bir mutabakat zaptı imzalanabileceği yönündeki açıklamaları sorulan Bakan Fidan, süreç hakkında iyimser olduğunu belirterek arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekti:

"Ben iyimserim, çünkü her iki tarafla, arabulucu Pakistan ve bölgedeki diğer bazı ilgili taraflarla düzenli istişareler içindeyim. Onların bir mutabakata, bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, bazı teknik ayrıntılar olduğunu da biliyorsunuz. Nihai teyit konusunda ise her iki tarafın da ilk taslağın son hali üzerinde genel bir mutabakata vardığını düşünüyorum. Umarım çok yakında iyi haberler alabiliriz."

Görüşmelerin nükleer meselelerin ötesine geçtiğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nın durumunun artık çok daha acil ve kritik bir noktada olduğunu aktardı. Boğazın kapalı kalmasının yaratacağı felaketi şu sözlerle özetledi:

"Mevcut durum nedeniyle ilk kez başka bir konu daha acil hale gelmiş ve nükleer meselelerden daha önemli bir konuma yükselmiştir Hürmüz Boğazı'nın durumu. Hürmüz Boğazı birkaç ama daha kapalı kalırsa, bazı raporlara göre Afrika'daki bazı ülkeler gerçekten gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacak. Sonucu olarak bu herkes için küresel bir kabustur."

Her iki tarafın da öncelikle Hürmüz Boğazı'nın açılmasına odaklanıp ardından nükleer müzakerelere geçmeye çok istekli olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin olası bir mayın temizleme operasyonuna katılımı hakkında da net konuştu:

"Eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa veya bizden mayın temizleme sürecine katkıda bulunmamız istenirse, bunu memnuniyetle yaparız."

"SAVAŞIN BAŞLATICISI ÜÇÜNCÜ BİR TARAF VAR: İSRAİL"

Türkiye'nin çözüm ve kolaylaştırıcılık konusundaki ilkeli tutumunun altını çizen Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı örneğini vererek taraflar anlaştığında her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi. Hem Amerikalıların hem de İranlıların bu savaşın sona ermesini istediğini ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, müzakere sürecini baltalayan gücü açık açık işaret etti:

"Ancak burada savaşın başlatıcısı olan üçüncü bir taraf var. İsrail. İsrail şu anda, ABD ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Bakan Fidan, uluslararası topluma, barış müzakereleri söz konusu olduğunda "İsrail'e baskı uygulayarak onu uslu durmaya zorlaması" çağrısında bulundu. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının enerji güvenliğinden kitlesel göçe ve terörle mücadeleye kadar her türlü sorunun ana kaynağı olduğunu vurguladı.

"İSRAİL KENDİSİNİ İSTİSNAİ KONUMDA GÖRÜYOR, BU BİR YANILSAMADIR"

BM Genel Kurulunda Filistin Devleti'nin tam üyeliği için yapılan oylamada 157 ülkenin verdiği "lehine" oyların İsrail'e baskı yapmak için en önemli diplomatik koz olduğunu belirten Fidan, sert eleştirilerini sürdürdü:

"İsrail, geçmişte Holokost'a maruz kalmış olmanın bir dokunulmazlık sağladığını düşünüyor. Kendilerini istisnai bir konumda görüyorlar. Bence bu bir yanılsamadır. Kim soykırım yaparsa yapsın, onu suçlamalı, adını ortaya çıkarmalı ve utandırmalıyız. Eğer dünyanın geri kalanından izole edilirlerse, bence kendileri de şu soruyu soracaklardır. 'Neden izole ediliyoruz?' Ve normal davranmaya başlayacaklardır. İnsanları, masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmeyi bırakın, Gazze halkının gıda, ilaç ve barınağa erişmesine izin verin, diğer ülkeleri işgal etmeyi bırakın ve ardından bölgesel ülkelerle güvenlik konularında bile işbirliği yapmaya başlayın. Kendi güvenlik sorunlarınız varsa, bölgenin geri kalanıyla işbirliği yapmaya başlayın. İyi niyet, iyi inanç ve bölgeyle işbirliğine dayalı kendi gerçek ilişkilerinizi kurmaya başlayın. Bu bölgemizde büyük ve acil bir sorundur."