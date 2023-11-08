İsrail Petrolünün Yüzde 60'ı TDT'den

Günlük 220 bin varil ham petrol Ceyhan Limanı'nda tanker gemilerine yüklenerek İsrail'in Hayfa Limanı'na taşınıyor. Türkiye yüklenen ham petrolden varil başına para kazanıyor.



Türkiye bir yandan boykot çağrıları yapıyor bir yandansa İsrail'in kan damarlarını beslemeye devam ediyor. Ankara hükümeti İsrail'in petrol tedarik etmesine yardımcı oluyor.



Filistin direnişçilerini ateş altına alan tankların, çocukların üzerine bombalar yağdıran uçakların yakıtı Türkiye aracılığıyla sağlanıyor. Ceyhan Limanı'ndan Hayfa Limanı'na tankerlerle ham petrol taşınıyor.



Siyonist İsrail rejiminin en büyük tedarikçisi ise Kazakistan. İkinci sırada başta Gabon olmak üzere Batı Afrika ülkeleri, üçüncü sırada ise Azerbaycan var. Tel Aviv, Kazakistan ve Azerbaycan başta olmak üzere günde yaklaşık 220 bin varil ham petrol alıyor. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki üyesi İsrail'in petrol ihtiyacının yüzde 60'nı karşılıyor, bir diğer üyesi Türkiye ise aracılık ediyor.



Müslüman ve Türk devletlerinin ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan Baro Hattı kısaca BTC ile Türkiye'ye geliyor. Ceyhan Limanı'na gelen petrol, buradan Hayfa Limanı'na bazense Aşkelon ve Kızıldeniz'deki Eilat Limanlarına taşınıyor. Türkiye de boru hattını işlettiği için varil başına para alıyor.



Son olarak 21 Ekim'de 1 milyon varil Azerbaycan petrolünün İsrail'e götürüldüğü kamuoyuna yansıdı. Petrol taşıyan Seaviolet adlı tanker, Ceyhan Limanı’ndan İsrail'in Eilat limanına doğru yola çıktı.



Veriler ortada. Akıldaki soru ise; Türkiye neden hala aracılık yapmakta? Filistin'deki katliamı kınamakla yetinen Türk Devletleri Teşkilatı'na düşen somut görev ne?



Vatan Partisi Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Berke Berkil'e göre Türk devletlerinin İsrail'e ihtiyacı yok. Berkil, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı.





