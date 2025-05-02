İsrail’in Suriye’deki saldırılarının ardındaki gerçek: Türkiye mi hedef?

İsrail'in, Dürzileri bahane ederek Suriye'ye yönelik saldırılarının ardında ne var? Suriye'yi istikrarsızlaştırma ve parçalama stratejisinde İsrail hangi noktada? Türkiye ve İsrail, Suriye'de çatışacak mı yoksa uzlaşacak mı? Bu sorular, emekli binbaşı ve siyaset bilimci Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe'nin Ulusal Kanal'da verdiği röportajda yanıt buldu.

Suriye'deki son gelişmelerde dikkat çeken bir nokta, İsrail'in, Suriye yönetimini hedef alması oldu. 8 Aralık 2024'teki yönetim değişikliğinden sonra İsrail, Şam’a yönelik saldırılarını sürdürdü. İlk olarak Esad döneminden kalan askeri üsleri vurdu, ardından savunma sanayi üretim tesislerini hedef aldı.

Emekli Binbaşı ve Siyaset Bilimci Ali Fuat Gökçe, bu saldırıların İsrail'in, parçalı bir Suriye hedeflediği düşüncesine dayandığını vurguladı: “Bir bütün olarak kalan bir Suriye yönetimi, İsrail için tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, İsrail'in amacı, Suriye’yi etnik, dini ve mezhepsel olarak bölerek, bölgedeki güç dengesini değiştirmektir.”

İsrail’in son saldırısında, Dürzilerin bulunduğu bölgelere yönelik bir hedef alınarak Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları vuruldu ve Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıkça tehdit edildi.

Gökçe, İsrail’in bu tür bölgesel müdahalelerle, Suriye'deki dini ve mezhebi farklılıkları kullanarak, ülkedeki parçalanmayı hızlandırmayı amaçladığını söyledi: “İsrail, Suriye'yi etnik olarak Kürtler, mezhepsel olarak Akdeniz kıyılarındaki Nusayri bölgesi ve dini olarak ise Dürzilerin bulunduğu bölgelerde bölecektir.”

Gökçe, İsrail'in bölgedeki nihai hedeflerinden birinin Türkiye olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Suriye'ye askeri destek verme olasılığını gündeme getirdi: “Türkiye, Suriye’deki İsrail operasyonlarına karşı en büyük destekçi olabilir. Ancak Türkiye'nin bu desteği, İsrail'in Türk askerlerine yönelik bir saldırısı durumunda daha net bir hale gelebilir."