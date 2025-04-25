İstanbul’da kritik zirve: Türkiye ve Rusya’dan Suriye gündemli görüşme

Rus haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığına göre, iki ülke arasındaki istişareler İstanbul’da başladı. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlık ediyor.

Görüşmeler, basına kapalı bir formatta gerçekleştiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki kriz bölgelerini ve olası iş birliği alanlarını değerlendiriyor.

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bu hafta New York Times'a verdiği röportajda Türkiye ve Rusya ile yeni askeri anlaşmalar üzerinde müzakere yürüttüklerini açıkladı. Şara, daha önce iptal ettikleri uluslararası anlaşmaların ardından yeni düzenlemelerin Suriye yasalarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.