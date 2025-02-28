İstanbul’da tarihi görüşme: Rusya ve ABD ortak adımlar için mutabık kaldı

Rus ve Amerikalı yetkililer, diplomatik temsilciliklerin durumu üzerine İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından, her iki taraftan da açıklamalar yapıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul’da tarihi görüşme: Rusya ve ABD ortak adımlar için mutabık kaldı
Yayınlanma:

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplantı sonunda, tarafların diplomatik temsilciliklerin finansmanı için atılacak ortak adımlar konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Açıklamada, “Diplomatların görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşulların sağlanması amacıyla ortak adımlar atılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Rusya ayrıca, 2016-2018 yılları arasında yasadışı yollardan el konulan ABD’deki 6 gayrimenkulün iade edilmesini talep etti. Ayrıca, Rus yetkililer, iki ülke arasındaki direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılması olasılığının değerlendirilmesini de önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, diplomatik temsilciliklerin işleyişinin istikrarlı hale gelmesi için ilk somut adımların belirlendiğini belirtti. Ayrıca, ABD tarafı, iki ülkenin diplomatik misyonlarının tekrar faaliyete geçmesi için yakın bir tarihte yeni bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Boşanma oranı 2024'te yükseldi: Neden artıyor?Boşanma oranı 2024'te yükseldi: Neden artıyor?Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya abd anlaşması
Günün Manşetleri
Perakende fiyatlar yavaşladı, sağlık harcamaları düştü
Rusya’dan Zelenskiy’e sert tepki
Ankara’da fabrika yangını!
Lideri dahil 11 kişi tutuklandı
İstanbul’da uyuşturucuya ağır darbe
PKK’dan açıklama
TOKİ mağdurları isyanda
"Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz"
RTÜK Başkanı Şahin: Medyada kadın temsili için güçlü adımlar
Hileli çay markaları ifşa edildi!
Çok Okunanlar
Kar yağışı geri dönüyor! Kar yağışı geri dönüyor!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor
PKK’dan açıklama PKK’dan açıklama
Ankara’da fabrika yangını! Ankara’da fabrika yangını!