İstanbul’da tarihi görüşme: Rusya ve ABD ortak adımlar için mutabık kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplantı sonunda, tarafların diplomatik temsilciliklerin finansmanı için atılacak ortak adımlar konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Açıklamada, “Diplomatların görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşulların sağlanması amacıyla ortak adımlar atılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Rusya ayrıca, 2016-2018 yılları arasında yasadışı yollardan el konulan ABD’deki 6 gayrimenkulün iade edilmesini talep etti. Ayrıca, Rus yetkililer, iki ülke arasındaki direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılması olasılığının değerlendirilmesini de önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, diplomatik temsilciliklerin işleyişinin istikrarlı hale gelmesi için ilk somut adımların belirlendiğini belirtti. Ayrıca, ABD tarafı, iki ülkenin diplomatik misyonlarının tekrar faaliyete geçmesi için yakın bir tarihte yeni bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.