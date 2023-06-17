İsveç'e açık kapı! Bakan Güler'den dikkat çeken NATO vurgusu

İki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısı Temmuz’daki Vilnius Zirvesi öncesinde Brüksel’de yapıldı.



Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarını tamamladı. Güler, NATO karargahında gazetecilere toplantıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.



Yaşar Güler, Ankara’nın NATO’nun açık kapı politikasını desteklediğini ikili görüşmelerinde belirttiğini kaydetti. Güler, “İsveç’in de Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" dedi.



Yaşar Güler, Türkiye’nin NATO’ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer aldığını da vurguladı. İhracat kısıtlamalarına dikkat çekti:

- Buna rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlamalar sadece ülkemizin güvenliğini değil, aynı zamanda NATO’nun müttefikler için belirlediği yetenek hedeflerinin karşılanmasını; dolayısıyla NATO’nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak NATO’ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz.

Milli Savunma Bakanı, “Tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık” sözlerini de kaydetti. Güler, bu konuda tüm müttefiklerden tam destek beklendiğinin belirtildiğini de söyledi.