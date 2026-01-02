Kasım Süleymani’nin şehit oluşunun 6. yılında Tahran’da anma düzenlendi

ABD’nin terör saldırısında şehit olan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis, şehadetlerinin 6. yılında Tahran’da düzenlenen programla anıldı.

İmam Humeyni Musallası’nda gerçekleştirilen törene İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İran halkı ve farklı ülkelerden gelen çok sayıda yabancı konuk katıldı. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin ve beraberindeki heyet de İran devletinin davetiyle törende hazır bulundu.

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, General Kasım Süleymani’nin mazlumların, hak ve adaletin yanında yer aldığını belirterek, “General Süleymani mazlumların, hak ve adaletin yanındaydı. Şehit Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz” dedi.

Pezeşkiyan konuşmasında ABD ve İsrail’in devlet terörü uyguladığını ifade ederek, “Bugün Amerika ve İsrail rejimi medeniyet, demokrasi, savunma ve özgürlük adına devlet terörü uyguluyor. Onlar ülkemizin seçkin ve yetenekli insanlarını ve dünyanın özgürlük yanlılarını hedef alıyor. Zalimler karşısında tüm gücümüzle dimdik duruyoruz ve asla boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anma programına katılan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin ise Kasım Süleymani’yi ve bölgede hayatını kaybeden diğer isimleri “insanlığın şehitleri” olarak nitelendirdi. Çetin, “Kasım Süleymani, 12 gün savaşında İsrail'e karşı mücadelede şehit düşen komutanlar ve Diriliş Cephesi'nin, Filistin'in, Lübnan'ın, Yemen'in bütün şehitleri bizim şehitlerimiz, insanlığın şehitleridir” dedi.

Türkiye’den törene katıldıklarını belirten Çetin, “Biz de Türkiye'den, Türkiye Gençlik Birliği olarak ülkemizi ve ülkemizin gençliğini temsilen buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Kayahan Çetin, bölgedeki ABD ve İsrail tehditlerine dikkat çekerek, Türkiye ve İran arasındaki birliğin önemini vurguladı. Çetin, “Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'ye yönelen Amerika-İsrail, Yunanistan namluları aynı şekilde İran'ı da tehdit ediyor. Türkiye ve İran kardeşliği, birliği, bölgede Amerika ve İsrail'i tarihe gömecek olan birlikleridir. Türkiye bugün, Türkiye-Rusya-Çin-İran İttifakı'nı tartışıyor. Biz bu ittifakın gerçek anlamda hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.