Katar ve ABD Dışişleri Bakanları İran, Ukrayna, ve Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak görüşmeden bir araya geldi. Bakanlar, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Katar ve ABD Dışişleri Bakanları İran, Ukrayna, ve Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
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İSTANBUL (AA) - Katar resmi haber ajansına (QNA) göre, Katar ve ABD dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri, Ukrayna krizi başta olmak üzere Afganistan'daki durumlar ve Afgan halkına yardım imkanlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ABD Dışişleri Bakanı Blinken # katar
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