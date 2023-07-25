Katar ve ABD Dışişleri Bakanları İran, Ukrayna, ve Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

İSTANBUL (AA) - Katar resmi haber ajansına (QNA) göre, Katar ve ABD dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri, Ukrayna krizi başta olmak üzere Afganistan'daki durumlar ve Afgan halkına yardım imkanlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.