Kazakistan'dan İran'a can suyu: 30 vagonluk dev yardım treni sınıra ulaştı!

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın doğrudan talimatıyla hazırlanan ve 30 vagondan oluşan yardım treni, Sarakhs demiryolu istasyonunda düzenlenen resmi bir törenle İran Kızılay Derneği yetkililerine teslim edildi.

STRATEJİK YARDIM GIDA VE TIBBİ MALZEMEDEN OLUŞUYOR

Orta Asya’dan yola çıkarak İran sınırına ulaşan demiryolu sevkiyatının içeriğinde, tedarik zinciri bozulan ülkenin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejik malzemeler yer aldı. 30 vagonluk trende et konservesi, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra, hastanelerde kullanılmak üzere çok sayıda tıbbi ekipman ve kritik ilaçlar bulunuyor.

'GERÇEK DOSTLAR ZOR ZAMANLARDA BELLİ OLUR'

Yardım malzemelerinin devir teslim töreninde konuşan Kazakistan'ın İran Büyükelçisi Ontalap Onalbayev, Tahran yönetimine net bir dayanışma mesajı verdi. İran'ın, Kazakistan için Orta Doğu ve İslam dünyasında çok önemli bir siyasi, ekonomik ve insani ortak olduğunu vurgulayan Büyükelçi Onalbayev, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek, "Gerçek dostlar zor zamanlarda belli olur" ifadesini kullandı.

İRAN EKONOMİSİ SAVAŞIN GÖLGESİNDE: ENFLASYON YÜZDE 53'Ü AŞTI

Kazakistan'dan gelen bu stratejik lojistik destek, İran'ın ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir ekonomik darboğazla mücadele ettiği döneme denk geldi. Sahadaki askeri gerilimin yarattığı tahribat, limanların ve ticaret yollarının kapanmasıyla birleşince ülke ekonomisinde derin izler bıraktı.

İran Resmi İstatistik Merkezi tarafından paylaşılan son veriler de krizin vahametini ortaya koyuyor. Ülkede yıllık resmi enflasyon oranı yüzde 53,7 seviyesine kadar tırmanırken, halkın mutfağını doğrudan etkileyen temel gıda fiyatlarında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 115'in üzerinde fahiş bir artış yaşandı. Kazakistan'ın gıda takviyesinin, piyasadaki arz sıkıntısını hafifletmesi bekleniyor.