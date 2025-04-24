Keşmir gerilimi tırmanıyor: Hindistan-Pakistan hattında alarm

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı planlayanlar ve gerçekleştirenler, tahmin dahi edemeyecekleri bir cezayla karşılaşacak. 1.4 milyar Hintlinin kararlılığı, bu teröristlerin belini kıracak. Terörün cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Adaletin sağlanması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Onları dünyanın sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ı uyararak, "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz. Terörü şiddetle kınadığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırı, Hindistan-Pakistan hattındaki tansiyonu artırmak amacıyla düzenlenmiş bir sahte bayrak operasyonu olabilir" dedi.