Kim Jong Un'un kız kardeşi Japonya ile zirve ihtimalini reddetti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından servis edilen metinde, Japonya’nın "tarihsel akışa uymayan" politikaları ve "modası geçmiş" diplomatik alışkanlıkları sert bir dille eleştirildi.

Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 19 Mart tarihli görüşmede dile getirdiği "zirve" niyetinin, Pyongyang nezdinde bir hükmü olmadığını vurguladı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Açıklamada, Japonya’nın tek taraflı meseleleri çözme ısrarı "gerçekleştirilemez fikirler" olarak tanımlandı.

Kim, "Zıt yönde çok ileri gitmiş bir tarafla konuşacak bir başlığımız bulunmuyor" diyerek, Tokyo’nun mevcut tutumu sürdüğü müddetçe herhangi bir yüz yüze görüşmenin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Başbakan Takaiçi’nin Pyongyang ziyaretine yönelik şahsi reddiyesini de dile getiren Kim Yo-jong, diplomatik mesafenin korunacağı mesajını net bir şekilde verdi.