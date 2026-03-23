Kim Jong Un'un kız kardeşi Japonya ile zirve ihtimalini reddetti

Toygu Ökçün
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından servis edilen metinde, Japonya’nın "tarihsel akışa uymayan" politikaları ve "modası geçmiş" diplomatik alışkanlıkları sert bir dille eleştirildi.

Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 19 Mart tarihli görüşmede dile getirdiği "zirve" niyetinin, Pyongyang nezdinde bir hükmü olmadığını vurguladı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Açıklamada, Japonya’nın tek taraflı meseleleri çözme ısrarı "gerçekleştirilemez fikirler" olarak tanımlandı.

Kim, "Zıt yönde çok ileri gitmiş bir tarafla konuşacak bir başlığımız bulunmuyor" diyerek, Tokyo’nun mevcut tutumu sürdüğü müddetçe herhangi bir yüz yüze görüşmenin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Başbakan Takaiçi’nin Pyongyang ziyaretine yönelik şahsi reddiyesini de dile getiren Kim Yo-jong, diplomatik mesafenin korunacağı mesajını net bir şekilde verdi.

İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecekİslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecekEkonomi
İsrail basını: ABD, İsrail'den İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istediİsrail basını: ABD, İsrail'den İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istediDünya
Araç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattıAraç alacaklar dikkat! 400 bin liralık kredinin geri ödeme tablosu dudak uçuklattıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

kore demokratik halk cumhuriyeti KDHC japonya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
Akaryakıta zam bekleniyor! Akaryakıta zam bekleniyor!