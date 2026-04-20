KKTC Cumhurbaşkanı: "İsrail yayılmacı emellerini gerçekleştiremeyecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslarda, bölgesel istikrar ve küresel belirsizlik senaryolarını değerlendirdi. Erhürman, İsrail’in bölgedeki faaliyetlerine dair, “İsrail yayılmacı emellerini gerçekleştiremeyecek” ifadesiyle net bir diplomatik duruş sergiledi.

Erhürman, forumun bu yılki ana temasını Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorluklarla bağdaştırdı. “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” başlığının stratejik bir tercih olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, mevcut konjonktürü şu sözlerle tanımladı:

“Sürekli bir belirsizlik ortamının içindeyiz ama tabii bugün dünya büyük bir belirsizlik ortamının içerisine girdi. Belirsizliğin yanında ben öngörülebilir olmamayı da ekliyorum.”

ADF’nin dünya genelinden üst düzey diplomatları ve uzman kadroları bir araya getirme misyonuna dikkat çeken Erhürman, pek çok küresel gelişmenin artık öngörülebilir olmaktan çıktığının altını çizdi.

ANKARA İLE TAM EŞGÜDÜM VE KOORDİNASYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ayrıntılarına değinen Erhürman, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkinin kurumsal ve günlük işleyişine vurgu yaptı:

“Biz zaten genelde çok yoğun temas halindeyiz. Koordinasyon Türk makamlarıyla günlük bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ben seçilmeden önce de seçildiğim gece de Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm adımların ve KKTC'nin dış politikasıyla ilgili tüm adımların Türkiye ile istişare içerisinde atıldığını, bugüne kadar tüm liderler döneminde böyle olduğunu, benim dönemimde bunun artarak devam edeceğini söylemiştim. Bu kadar yoğunluğun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli bu konuda bizimle temas halinde kalmaya devam ediyor. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve onların Kıbrıs sorunu üzerindeki gelişmeleri, etkilerini de konuşma fırsatı bulduk. Tam bir koordinasyon içerisinde olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak tespit etme fırsatı bulduk.”

DIŞ POLİTİKA VE MÜZAKERE PERSPEKTİFİ

Kıbrıs sorununun çözümü noktasında iyi niyetli tutumlarını koruduklarını belirten Erhürman, dış politikada alternatif mecraların ve çok taraflı iş birliklerinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının diplomatik yol haritasını şu ifadelerle netleştirdi:

“Tarih bize şunu öğretti ki görüşme masasının dışında da bir dünya var. Yani Kıbrıslı Türkler görüşme masasına hapsolma niyetinde değil. Orada iyi niyetle çözüme ulaşmak için her türlü çabayı göstermeye devam ederiz. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsündeyiz. Görüşme içerisinde olduğumuz çok sayıda dost ve kardeş ülke var. Dolayısıyla onlarla da birlikte iş yapmaya, birlikte projeleri geliştirmeye, birlikte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.”