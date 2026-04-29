KKTC'den Fransa-GKRY askeri anlaşmasına sert tepki

KKTC, Fransa ve Rum kesimi arasındaki askeri anlaşmayı "yok hükmünde" olduğunu bildirdi

KKTC'den Fransa-GKRY askeri anlaşmasına sert tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanması planlanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) Kıbrıs Türk halkı nezdinde hiçbir geçerliliği olmadığını duyurdu.

BÖLGESEL İSTİKRARA TEHDİT

Bakanlık, Fransız askeri unsurlarının Ada'da konuşlandırılmasını ve askeri sanayi iş birliğini öngören adımların bölgedeki gerginliği tırmandırdığını vurguladı. Açıklamada, bu girişimin diyalog çabalarını baltaladığı ve "insani amaçlar" maskesi altında Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

TEMSİL YETKİSİ VE EGEMENLİK

Rum yönetiminin Ada'nın tamamını temsil etme yetkisi bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan politikaların kabul edilemez olduğu kaydedildi. GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkını temsil etme ehliyetine sahip olmadığı bildirildi.

TÜRKİYE İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Söz konusu gelişmenin Türkiye'nin etkin garantörlüğünün önemini bir kez daha teyit ettiği belirtilirken, KKTC'nin Türkiye ile savunma iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığı ifade edildi. Güvenliğin mutlak temini için Ankara ile eş güdümün sürdürüleceği teyit edildi.

