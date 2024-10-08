Kremlin: "Erdoğan, Putin'e özel bir hediye gönderdi"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü vesilesiyle özel bir hediye gönderdiğini açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kremlin: "Erdoğan, Putin'e özel bir hediye gönderdi"
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Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Putin’e telefon görüşmeleri öncesinde bu hediyeyi ulaştırdığını belirtti.

Uşakov, "Türk Cumhurbaşkanı, dün yapılan görüşmeden önce Putin'e özel bir Türk hediyesi gönderdi. Oldukça zarif bir hediyeydi" dedi.

Gazetecilerin, hediyenin Rusya’da devlet görevlilerinin kabul edebileceği sınır olan 3 bin rubleyi aşıp aşmadığı sorusuna ise Uşakov, "Sınırın biraz üzerinde" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Putin’in doğum gününde başka hediyeler alıp almadığı sorusuna ise Uşakov, sadece "Evet, hediyeler vardı" demekle yetindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 72 yaşına giren Putin’i arayarak doğum gününü kutlamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlü yapısını ve işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya gelmek üzere mutabakata vardıkları teyit edildi.

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