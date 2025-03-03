Kremlin’den ‘Türkiye ile ilişkilerde soğuma’ iddiasına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde soğuma yaşandığına dair iddiaları reddetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kremlin’den ‘Türkiye ile ilişkilerde soğuma’ iddiasına yanıt
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Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, “Bu görüşe katılmıyorum. Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlüdür ve gelişmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Peskov, iki ülke arasındaki üst düzey temasların yetersiz olduğu iddialarını da kabul etmedi.

“Yoğun bir diyalog sürüyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Sadece geçen hafta dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldı. Federasyon Konseyi Başkanımız Valentina Matviyenko, resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gitti. Dolayısıyla üst düzey temasların eksikliğinden söz etmek mümkün değil” dedi.

Peskov, çalışma düzeyinde de ikili diyaloğun kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, “Bu temaslar ne durdu ne de duracak” ifadelerini kullandı.

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