Macar Bakan'dan Türkiye ile dostluk mesajı

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlık'ta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'deki depremlere değinen Szijjarto, "Macaristan'da bizleri, hepimizi deprem haberi derinden sarstı. Zira kardeş bir halk ve millet büyük bir sorun yaşadı ve bu bizi tasalandırdı." dedi.

Szijjarto, Türkiye'ye yardımları 24 saatten daha kısa sürede ulaştırdıklarının altını çizerek, "Tabii ki böylesine devasa büyük bir afete tamamen hazırlanılamaz." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Türkiye'ye 167 arama kurtarma personeli ve 28 köpek gönderdiğini belirten Szijjarto, bu ekibin 35 insanın hayatını kurtardığını kaydetti.

Szijjarto, bundan sonraki süreçte evlerini kaybedenlerin desteklenmesinin en önemli konu olduğunu vurgulayarak, beraberinde bir askeri helikopterle 10 tonluk tıbbi ve insani yardım getirdiklerini, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç doğrultusunda yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

"GELECEKTE DE DOĞAL GAZ ÇEŞİTLENDİRME PLANLARIMIZ TÜRKİYESİZ OLAMAZ"

Türkiye ve Macaristan'ın stratejik ortaklığını sürdürdüğünün altını çizen Szijjarto, "Türkiye, Macaristan'ın dostudur. Zorda kaldığında dostlarımızın yanındayız ve gelecekte de yeniden normalleşmesi için yanında olmayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Szijjarto, Türkiye olmadan enerji arzı güvenliğinin sağlanamayacağını vurgulayarak, "Türkiye, Macaristan doğal gaz arzının büyük bir kısmını transit olarak sağlamakta. Gelecekte de doğal gaz çeşitlendirme planlarımız Türkiyesiz olamaz. Zira Azerbaycan'dan gelen doğal gaz alımı ancak orta Avrupa'ya Türkiye üzerinden transit olarak geçerek mümkün. Doğrudan ticari görüşmeler de başladı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Türkiye ile Macaristan arasındaki dayanışmanın gelecekte de süreceğini belirten Szijjarto, şunları kaydetti:

- Uluslararası politikada barışın gücünü artıralım, sesini artıralım. Bu, bizim için kritik önemde. Zira biz doğrudan Ukrayna'nın komşusuyuz ve Türkiye'nin bu barış sesini artıran pozisyonuna saygı duyuyoruz, değer veriyoruz. Ukrayna'daki savaşın bir an evvel sona ermesi bizim menfaatimize çünkü ancak böyle insanların hayatını kurtarmak mümkün olabilir. Biz hemen ateşkes yapılmasını ve barış görüşmelerinin başlamasını istiyoruz. Görüşmelerin arabuluculuğu ümitsiz değil, bunu Türkiye kanıtlıyor.