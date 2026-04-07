Malezya Başbakanı, Türkiye'nin bölgedeki rolünü öve öve bitiremedi

.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye’nin çatışmanın tarafı olmadan diyaloğu önceleyen tutumunun küresel sistem için "öğretici bir model" teşkil ettiğini vurguladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bölgedeki son gelişmeleri ve Türkiye-Malezya ilişkilerini değerlendirdiği kapsamlı bir açıklamada bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı misillemelerle derinleşen krizde, Ankara’nın üstlendiği arabulucu role dikkat çeken İbrahim, Türkiye’nin doğrudan bir "istikrar gücü" olarak sahada olduğunu belirtti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE "İSTİKRAR GÜCÜ" VURGUSU

Enver İbrahim, Türkiye’nin savaşı sonlandırmak amacıyla yürüttüğü mekik diplomasisinin stratejik önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sonlandırılması için yakın zaman önce Riyad, İslamabad ve Kahire ile buluşması, Türkiye'nin bölgede doğrudan istikrar gücü olarak rolünün altını çiziyor. Türkiye, gerilimi yükseltmek yerine diyaloğu tercih ederek tüm dünyaya öğretici bir örnek sunmuştur."

SİYONİST REJİME VE "DESTANSI ÖFKE" OPERASYONUNA SERT ELEŞTİRİ

Batı Asya’da yaşanan insani trajediye dair sert uyarılarda bulunan Başbakan İbrahim, İsrail’in ABD desteğiyle başlattığı askeri eylemleri "sapkınlık" olarak nitelendirdi. Saldırıların 40. gününde sivil altyapının, nükleer tesislerin ve okulların hedef alınmasına tepki gösteren İbrahim, uluslararası hukukun seçici bir şekilde yorumlanamayacağını hatırlattı.

İbrahim, "Destansı Öfke Operasyonu" adı verilen saldırıları, "askeri gücün kullanımına dair kontrolsüz bir rahatlık ve insan hayatına mutlak saygısızlık" olarak tanımladı.

Shakespeare’in "Vicdandan sıyrılan güç, büyüklüğün kötüye kullanılmasıdır" dizesine atıfta bulunarak, bu yaklaşımın sadece istikrarsızlığı beslediğini ifade etti.

İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarının yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs’te uyguladığı "apartheid" rejimine dikkat çekerek, Filistinlilerin haklarının hiçe sayılmaya devam edildiğini belirtti.

KUALA LUMPUR-ANKARA DİYALOĞU: STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu yıl ilki düzenlenen Kuala Lumpur-Ankara Diyaloğu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan istişarelerin meyvesi olduğunu belirten İbrahim, iki ülke arasındaki bağların teknolojik ve endüstriyel bir boyuta taşınacağını müjdeledi. İş birliği öngörülen temel alanlar şöyle sıralandı:

  • Yüksek Teknoloji: Yarı iletkenler ve dijital dönüşüm süreçleri.
  • Savunma Sanayii: Ortak üretim ve teknoloji transferi odaklı projeler.
  • Enerji ve Eğitim: Enerji tedarik güvenliği ve akademik araştırma programları.

KÜRESEL EKONOMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Başbakan İbrahim, çatışmanın bölgesel kısıtlılıktan çıkarak küresel bir krize dönüşme riskine karşı uyardı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji güvenliği için merkezi konumda olduğunu hatırlatan İbrahim, buradaki kesintilerin yüz milyonlarca insanın yaşam maliyetini ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumunun Malezya için stratejik bir öncelik olduğunu yineleyen İbrahim, Ankara ile kurulan derin bağların gelecek nesiller için bir barış güvencesi olduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

BM'nin Hürmüz Boğazı tasarısına Rusya ve Çin'den geçit yokBM'nin Hürmüz Boğazı tasarısına Rusya ve Çin'den geçit yokDünya
İsrailli siyonist Bakan'dan Eşref Rüya dizisinin Kadir'i Görkem Sevindik'e küstah tehditİsrailli siyonist Bakan'dan Eşref Rüya dizisinin Kadir'i Görkem Sevindik'e küstah tehditGündem
Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyorTarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyorGündem
malezya Türkiye dış politika
