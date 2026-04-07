Mansur Yavaş'tan Tahran Belediye Başkanına dayanışma mektubu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgesel gerilimin tırmandığı ve sivil kayıpların arttığı bir süreçte Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani’ye bir dayanışma mektubu gönderdi.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılar ve Belediye Meclisi adına kaleme aldığı mektupta, İran’da yaşanan sivil can kayıplarına karşı duyulan derin üzüntüyü dile getirdi.

Tahran Belediye Başkanı Zakani tarafından sosyal medyada paylaşılan mektup, iki başkent arasındaki insani diplomasi kanalının aktif olduğunu gösterdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA SERT TEPKİ

Başkan Yavaş, mektubunda özellikle çocuk ölümlerine dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna yönelik net bir mesaj verdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ankara halkının Tahran halkına olan kesintisiz desteğini bir kez daha vurgulayarak; özellikle 168 çocuğun ölümüne neden olan sivillere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine en derin sempati ve taziyelerimizi sunuyoruz."
Yavaş ayrıca, İran halkının içinde bulunduğu zor günlerin bir an önce geçmesini ve bölgenin mümkün olan en kısa sürede barış ve refaha kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

TAHRAN’DAN ANKARA’YA TEŞEKKÜR MESAJI

Ankara’dan gelen bu diplomatik hamle, Tahran cephesinde takdirle karşılandı. Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, Yavaş’ın imzalı mektubunu yayınlayarak Ankara halkına teşekkür etti. Zakani, bu dayanışmanın iki şehir arasındaki "yapıcı diplomasiyi" somutlaştırdığını ifade etti.

ZAKANİ'NİN PAYLAŞIMINDAKİ ÖNEMLİ VURGULAR:

Kalıcı Kardeşlik: İki ulus arasındaki bağların bu tür zor dönemlerde daha da pekiştiği belirtildi

Yapıcı Ortaklık: Ankara ve Tahran arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrar için taşıdığı önem vurgulandı.

Minnet Mesajı: Tahran ve İran'ın yanında duran "bu büyük şehrin halkına" minnettar olunduğu kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mansur Yavaş tahran iran
