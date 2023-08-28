Metin Gürak ile İlham Aliyev bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye- Azerbaycan askeri işbirliği ele alındı.

Metin Gürak ile İlham Aliyev bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, atanmasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmıştı. Gürak, KKTC’nin ardından Azerbaycan’a geçti. Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan askeri iş birliği ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke askeri kurumları arasında verimli bir işbirliğinin hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, her alanda olduğu gibi askeri alanda da güçlenerek devam edeceği vurgusu yaptı.

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