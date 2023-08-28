Metin Gürak ile İlham Aliyev bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye- Azerbaycan askeri işbirliği ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, atanmasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmıştı. Gürak, KKTC’nin ardından Azerbaycan’a geçti. Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan askeri iş birliği ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke askeri kurumları arasında verimli bir işbirliğinin hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, her alanda olduğu gibi askeri alanda da güçlenerek devam edeceği vurgusu yaptı.