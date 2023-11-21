MHP'nin İsveç Tavrı Ne Olacak?

Nato TBMM'nin onayıyla genişleyecek mi? Söz vekillerde... MHP, İsveç’in NATO üyeliğine “hükümet ne derse” onu diyecek. AK Parti’nin ise “evet” kararı alacağı öngörülüyor.

MHP'nin İsveç Tavrı Ne Olacak?
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Meclis Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmeye önümüzdeki günlerde devam edecek. Komisyon AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak.

İlk komisyon toplantısında NATO savunuculuğu yapan AK Parti ve CHP’li milletvekillerinin yapılacak toplantıda da bunu südüreceği bildirildi. MHP ise Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamalarını yetersiz bulduğunu söyledi.

MHP’li üst düzey bir yetkili kararı “hükümetin karırına göre” karar vereceklerini söyledi. Ulusal Kanal'a konuşan MHP'li yetkili, “Hükümet ne derse o. Türkiye’nin yararına derse adımlar atıldı derse başka" dedi.

MHP'de parti disiplini işleyeceğini söyleyen yetkili, "Kararı parti alır. Sürece bakılır eğer uygunsa o eylemler biterse NATO’ya dahil olabilir" ifadelerini kullandı.

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# mhp # nato
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