Miçotakis Türkiye'ye geliyor! Yunanistan ile "kazan-kazan" dönemi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis pazartesi günü Türkiye’ye gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis’in Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi planlanıyor.

Miçotakis’in Türkiye ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan Kathimerini gazetesine konuştu. İki ülke arasındaki itilaflı konulara kazan-kazan anlayışı ile çözüm bulunabileceğine işaret eden Erdoğan, Akdeniz’in işbirliği alanı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye’nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür.” dedi. Erdoğan, “Tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için çalışmalar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan'daki Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili de komşumuzdan aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz.” dedi.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Ortak Eylem Planı çerçevesinde bir normalleşmeden bahsediliyor olsa da Yunanistan ve Avrupa Birliği, Akdeniz ve Ege Denizi’nde Türkiye karşıtı adımlarından ve söylemlerinden vazgeçmiyor. Son olarak Yunanistan Ege Denizi ve İyon Denizi’nde ilan ettiği Deniz Parkları ile statüsü tartışmalı ada, adacık ve kayalıklarda fiili durum yaratma yoluna gitmişti.

Ayrıca Avrupa Birliği yayınladığı raporlarda Türkiye’nin deniz yetki alanlarında yaptığı enerji arama ve sondaj faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı sayıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise başta Dedeağaç’taki üs olmak üzere Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı silahlandırıyor.