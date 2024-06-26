Milyonlarca Türk bu yasayı bekliyor

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bundan sonra Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek.

Almanya’da 3 milyondan fazla Türk'ün beklediği çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa perşembe günü itibarıyla yürürlüğe giriyor.



Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak ve çifte vatandaşlığın önündeki engeller kalkacak.



Almanya vatandaşlığına geçmek isteyenler, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak.



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bundan sonra Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek.



Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmeye ilişkin süre de kısalıyor. Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi.



Vatandaşlık başvurusunda bulunanların, Almanca dil bilgisini kanıtlaması ve vatandaşlık testine girmesi gerekiyor. Ancak İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne giden işçiler yazılı sınav ve diğer bazı koşullardan muaf tutulacak.



Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.