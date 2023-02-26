Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek
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Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının, depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

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