Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den Türkiye açıklaması: "İki ülke stratejik ilişkilere sahip"

Şukri, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken bindiği uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının ardından İran ile ilişkileri geliştirme hususunu gözden geçireceğini vurguladı.

Türkiye ile son bir buçuk aydaki temasların hızının ve iki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah el-Sisi'nin Doha'da görüşmesinin, ilişkileri geliştirmeye yönelik gerçek bir siyasi iradenin kanıtı olduğunu belirten Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu ve bunun çok boyutlu ilişkilere uygun bir ortam sağladığını aktaran Şukri, enerji alanında işbirliği olasılığına da değindi.

FARKLI KONULARDA ANLAŞMALAR

Şukri, Libya meselesinin Mısır ulusal güvenliği üzerindeki etkisinin önemini Türk Bakan'ın anladığını, bunun güzel bir yaklaşım olduğunu, istikrarlı ve egemen bir Libya görmek konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Libya'da çıkarları olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini etkilemediği sürece hiçbir ilişkiye müdahale etmediklerini kaydeden Şukri, seçimlerin yapılması ve Libya halkını temsil eden bir hükümetin kurulması için birlikte çalışmak amacıyla çerçeveler belirleme konusunda anlaştıklarını iletti.

Şukri, Filistin meselesiyle ilgili olarak da "Mısır ve Türkiye arasında Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi konusunda büyük bir mutabakat var." dedi.

Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırma olasılığına ilişkin bir soruya Şükri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip." yanıtını verdi.

Mısır'ın geçmişte Türkiye ile yakın ilişkileri sayesinde bölgede istikrarı sağlamayı başardığını ifade eden Şükri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için çaba sarf ettiğini ve bunun, işbirliği ve koordinasyon alanları açma açısından ülkenin çıkarına olduğunu dile getirdi.