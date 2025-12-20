MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyetiyle İstanbul’da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze ateşkesi, İsrail ihlalleri ve insani yardım çalışmaları ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyetiyle İstanbul’da görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 20 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’da, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

“Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının ihlalleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin, Gazze’de ateşkesinin uygulanması yönünde yürüttüğü çalışmalar görüşmede ele alındı. Ayrıca İsrail’in ateşkese yönelik ihlallerinin önlenmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan istişarelerde, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesine yönelik yapılabilecekler üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Başta çadır olmak üzere insani yardım girişlerinin artırılması amacıyla bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması hedefinin korunması konusunda mutabık kaldı.

