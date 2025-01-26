MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam’a giderek yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Ziyaret, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik temasların önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam’a giderek yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Ziyaret, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik temasların önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

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