NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edilen Genel Sekreter Stoltenberg, daha sonra uçakla gittiği Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılandı. Buradan helikopterlere geçen Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi.

Bakan Akar tarafından Genel Sekreter Stoltenberg'e Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ve sonrasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERİNDEN"

Bakan Akar, görüşme sırasında iki yıkıcı deprem felaketi sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak için NATO Karargahında tüm bayrakların yarıya indirilmesi ve 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışındaki saygı duruşundan dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti. Tüm bunları NATO'nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi olarak nitelendiren Bakan Akar'ın görüşmede şu ifadeleri kullandığı bildirildi: