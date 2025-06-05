NATO Tatbikatında dikkat çeken senaryo: Düşman kapıda, Türkiye hedefte!

Tatbikatta tank, helikopter, jet ve insansız hava araçlarıyla yoğun bir güç gösterisi yapıldı. ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Levon Cumpton, tatbikatın bu aşamasını yerinde takip etti. Cumpton, Dedeağaç, Selanik ve Kavala limanlarının askeri hareketlilik açısından stratejik önemine dikkat çekerek, tatbikatın müttefik kuvvetlerin olası krizlere müdahale kabiliyetini geliştirdiğini vurguladı.

ABD Atina Büyükelçi Yardımcısı Maria Olson ise “Mükemmel savunma iş birliğimiz sergilendi” diyerek, Anında Müdahale-25 gibi tatbikatların NATO içindeki iş birliğini güçlendirdiğini ve Avrupa ile transatlantik istikrarını desteklediğini belirtti.

26 Mayıs’ta başlayan tatbikat boyunca birlikler, sızma eğitimleri yaptı. Kuzey-güney doğrultusunda akan Nestos Nehri’ni geçerek tarlalarda ilerleyen birlikler, bir şehirde saldırı senaryolarını başarıyla uyguladı. NATO Komutanları da tatbikatı yakından takip etti. Ayrıca NATO’nun Müşterek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Gücü askerleri de tatbikata katıldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca kitlesel protestoların olduğu bir ülkede kalabalığın etkisiz hale getirilmesi senaryosu da uygulandı. Dedeağaç’ta NATO protestosuna müdahale simülasyonu gerçekleştirildi. İspanyol askerler, giderek şiddetlenen protestoya nasıl müdahale edeceklerini eğitildi. Protestocuların ellerinde “NATO evine dön”, “Katil ABD” ve “Filistin” yazılı pankartlar yer aldı.