NATO'nun kanlı tarihi! NATO'yu Asya'yı parçalama girişimlerine yönlendiren tarihsel süreç nasıl işledi?

NATO, 74 yıllık tarihiyle dünyanın en kanlı organizasyonlarından biri. Çıkmaza giren ve büyük bir kaos içerisinde olan NATO, uzun süredir derin görüş ayrılıkları içinde. NATO Sovyetler tehdidinden "radikal islam ile mücadele" adı altında ulus devlet geleneklerini sürdüren Asya'yı parçalama girişimlerine yönlendi. Peki NATO'yu buna yönlendiren tarihsel süreç nasıl gerçekleşti? İşte sönümlenmenin eşinde olan NATO'nun kanlı tarihi...