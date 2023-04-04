NATO'nun kanlı tarihi! NATO'yu Asya'yı parçalama girişimlerine yönlendiren tarihsel süreç nasıl işledi?
NATO, dünyanın en kanlı organizasyonlarından biri olarak ön plana çıkıyor. NATO, uzun süredir derin görüş ayrılıkları içinde. Peki NATO'yu Sovyetler tehdidinden Asya'yı parçalama girişimlerine yönlendiren tarihsel süreç nasıl işledi? Sönümlenme eşiğinde olan NATO'nun tarihini sizlere özetliyoruz...
NATO, 74 yıllık tarihiyle dünyanın en kanlı organizasyonlarından biri. Çıkmaza giren ve büyük bir kaos içerisinde olan NATO, uzun süredir derin görüş ayrılıkları içinde. NATO Sovyetler tehdidinden "radikal islam ile mücadele" adı altında ulus devlet geleneklerini sürdüren Asya'yı parçalama girişimlerine yönlendi. Peki NATO'yu buna yönlendiren tarihsel süreç nasıl gerçekleşti? İşte sönümlenmenin eşinde olan NATO'nun kanlı tarihi...
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) 74 yıl önce, 4 Nisan 1949'da Sovyetler Birliği tehdidi gerekçesiyle kuruldu. Ancak gerçek amacı hep tartışma konusu oldu. Faaliyetleri "Sovyet tehdidi"ni bertaraf etmek olarak tanımlanmıştı. Pratikte emperyalizmin yayılmacılık ve hegemonya politikasına hizmet etti...
12 ülkenin buluşması ile 1949 yılında Brüksel merkezli inşaa edilen NATO, Sovyetleri parçalamak için kolları sıvadı. 1950'li yıllarda silahlı unsurları ile iyice güçlenen NATO, bünyesine Türkiye ve Yunanistan'ı kattı.
Buna karşılık Sovyetler Birliği, 14 Mayıs 1955'te Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Doğu Almanya’nın katıldığı Varşova Paktı’nı kurdu.
Savaşın tarafları belirlendi. 1957 yılının sonlarına doğru NATO, bünyesinde birbiri ardına Norveç’ten Türkiye’ye kadar olan bir bölgede, 3 tatbikat ile gövde gösterisi yaptı.