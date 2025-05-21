Netanyahu yalnızlaşıyor: Hem içerde hem dışarda destek kaybı

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, savaş pilotlarının Gazze’ye yönelik hava saldırılarından duyduğu rahatsızlığı ekranlara taşıdı. Ordudan gelen bu tepki, iç kamuoyundaki çatlağın derinleştiğini gösterdi.

Uluslararası alanda da İsrail’e yönelik tepkiler artıyor. İngiltere’nin İsrail ile yürüttüğü ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından, İspanya Meclisi de dikkat çeken bir karar aldı. Meclis, hükümete İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Alınan tavsiye kararına göre; İsrail ordusuna destek olabilecek her türlü askeri teçhizat —kask, kurşun geçirmez yelek, askeri yakıt gibi— kapsam dışı bırakılarak gönderimi yasaklanmalı.

İngiltere, Fransa ve Kanada da daha önce ortak bir açıklamayla İsrail’i Gazze’deki saldırılarını derhal durdurmaya çağırmıştı.

İsrail’in en büyük destekçisi ABD ile olan ilişkilerde de ciddi bir çatlak oluşmuş durumda. CNN International’ın haberine göre, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlıklarını artırması Washington’da endişeyle karşılanıyor.

Haberde, İran ile yapılabilecek bir nükleer anlaşmanın tüm uranyumu ortadan kaldırmaması durumunda, İsrail’in tek taraflı bir saldırıya kalkışabileceği vurgulandı. Ancak böyle bir saldırının, diplomatik çözüme öncelik veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle Netanyahu hükümeti arasında ciddi bir kopuşa neden olabileceği ifade edildi.