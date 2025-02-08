Olaf Scholz, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’nin yeniden inşası, kapsayıcı bir yönetim modeli ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

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Olaf Scholz, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü
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Almanya Hükümet Sözcüsü, yaklaşık bir saat süren görüşmede Scholz’un, Suriye’nin tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışının önemini vurguladığını ve ülkesinin Suriye’nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu belirttiğini açıkladı.

"Kapsayıcı Bir Süreç Vurgusu"

Sözcü, Scholz ve Şara’nın, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin yönetim sürecine katılımını sağlayan kapsayıcı bir siyasi çözümün gerekliliği konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Ayrıca, DEAŞ ile mücadelenin hem Suriye hem de bölgenin güvenliği açısından kritik önem taşıdığı belirtilirken, Almanya’nın bu mücadelede uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Scholz'un, Ahmet Şara’yı Almanya'ya davet ettiği ve Suriye’de diplomatik temasları artırmaya yönelik bir sürecin başlatılmasını önerdiği öğrenildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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