Ömer Kerkez Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Zirvesi'ne katıldı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Zirvesi’ne katıldı. Zirve, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantıları kapsamında gerçekleştirildi.

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Ömer Kerkez Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Zirvesi'ne katıldı
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Kerkez zirve kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ikili temaslarda, ülkeler arasındaki köklü ilişkiler ve yargı alanında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Adaletin evrensel bir değer olduğu vurgulandı. Görüşmelerde, yargı alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımının artırılması yönünde ortak irade ortaya konuldu.

Başkan Kerkez, zirvenin açılışında bir konuşma yaptı. Ayrıca Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan’dan üst düzey yargı temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. İkili temaslarda, ülkelerin yargı sistemleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Kerkez’e ziyareti sırasında Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural eşlik etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Şangay İşbirliği Örgütü çin
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