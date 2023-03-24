Pakistan Milli Günü deprem yardımı getiren gemide kutlandı

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin hemen ardından seferber olan Pakistan'dan yardımları ulaştıran gemi Pakistan Milli günü için anma mekanı oldu.

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Anma etkinliğine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Törende konuşan, Pakistan'ın Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan Türkiye ilişkilerinin ortak inanç, kültür ve ortak bir tarih üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Pakistan Büyükelçiliğinde yapılan açıklamada, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yoluyla deprem yardım malzemesi göndermeye devam edeceklerini duyurdu.

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