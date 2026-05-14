Pekin’de kritik buluşma! Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın "gelmiş geçmiş en büyük zirve" olarak nitelendirdiği buluşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping "Thucydides Tuzağı" uyarısıyla temkinli ancak çözüm odaklı bir duruş sergiledi.

PEKİN’DE TARİHİ ZİRVE: "2026 BİR DÖNÜM NOKTASI OLMALI"

Tiananmen Meydanı’ndaki görkemli törenin ardından Büyük Halk Salonu’na geçen iki lider, dünyanın en sıcak başlıklarını masaya yatırdı. Şi Cinping, Çin ve ABD’nin zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermesi gerektiğini vurgulayarak, 2026 yılını iki ülke ilişkilerinde "tarihsel bir dönüm noktası" haline getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

TAYVAN VE İRAN SAVAŞI MASADA

Görüşmenin ana gündem maddeleri küresel güvenliği doğrudan ilgilendiren Tayvan ve İran dosyaları oldu:

Şi Cinping, Tayvan konusunun yanlış yönetilmesinin tüm ilişkiyi büyük tehlikeye atacağı konusunda Trump’ı açıkça uyardı. Tayvan Boğazı’ndaki istikrarın "en büyük ortak payda" olduğunu belirtti.

Ortadoğu’da devam eden savaşın küresel ekonomiye etkileri ve krizin çözümü noktasında iki dev gücün atabileceği ortak adımlar değerlendirildi.

Şi, yükselen bir gücün mevcut gücü yerinden etme korkusuyla savaşa yol açtığı "Thucydides Tuzağı"na düşmeden, büyük güçler arasında yeni bir ilişki modeli kurulması gerektiğini vurguladı.

TRUMP: "DOSTUN OLMAK BİR ONUR"

Başkan Trump, görüşmeler sırasında Şi Cinping’e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Şi’yi "büyük bir lider" olarak tanımlayan Trump, "Birlikte harika bir geleceğimiz olacak" diyerek ABD-Çin ilişkilerinin her zamankinden daha iyi olacağına dair umutlu bir tablo çizdi. Ancak Şi’nin daha temkinli ve "eşit temelde istişare" vurgusu yapan tonu dikkat çekti.

TİCARET SAVAŞLARINA "FREN" MESAJI

Ekonomi kanadında ise Şi Cinping’den net bir mesaj geldi: "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." İki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini savunan Çin lideri, anlaşmazlıkların çözümü için tek seçeneğin eşitler arası diyalog olduğunu ifade etti.