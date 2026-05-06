Pekin’de kritik Hürmüz zirvesi: Erakçi, Xi-Trump görüşmesi öncesi masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’nda yükselen tansiyon ve ABD ile yürütülen müzakerelerin gölgesinde Çarşamba günü Pekin’e giderek Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. 28 Şubat’ta patlak veren krizden bu yana Erakçi’nin Çin’e gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret, bölgedeki askeri ve diplomatik dengeler açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.

GÜNDEM: ATEŞKESİN GELECEĞİ VE HÜRMÜZ’ÜN KİLİDİ

Görüşmelerin odak noktasını, Nisan ayında sağlanan hassas ateşkesin korunması ve küresel enerji arzı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması oluşturdu. Xinhua haber ajansına göre Pekin yönetimi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı "tehlikeli" bularak eleştirse de; İran’ın boğazı kapalı tutma kararının küresel ekonomiye verdiği zarar konusunda Tahran’a yönelik baskısını artırıyor.

TRUMP’IN OPERASYON KARARI VE MASADAKİ MÜZAKERELER

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi" (Project Freedom) operasyonunu kısa süreliğine durdurduğunu açıklamasının hemen ardından gerçekleşti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı elde ettiğimiz askeri başarılar ve nihai anlaşma yönünde kaydedilen ilerleme dolayısıyla... Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."