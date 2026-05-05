Pekin'den Washington'a Küba Notası: "Ablukayı derhal kaldırın"

Çin, ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımları genişletme kararını sert bir dille eleştirerek, Washington yönetimine ablukayı ve yaptırımları tamamen kaldırma çağrısında bulundu. Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararname, iki süper güç arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırdı.

Yayınlanma:

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını eleştirerek, bu ülkeye uygulanan ablukanın ve tek taraflı kısıtlamaların toptan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"ABLUKAYI VE BASKIYI SONLANDIRIN"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları yoğunlaştırmasının, Küba halkının geçim ve kalkınma hakkını açıkça ihlal ettiği belirtildi. Çin'in, Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'yi Küba'ya yönelik ablukasını ve yaptırımlarını toptan kaldırmaya; her türlü baskı ve zorlama yöntemine son vermeye çağırıyoruz."

ABD’DEN KÜBA’YA FİNANSAL KISIK

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs tarihinde Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten bir başkanlık kararnamesine imza attı. Söz konusu kararnamenin, Küba’nın küresel finans sistemine erişimini ciddi şekilde sınırlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yeni düzenleme kapsamında; Küba hükümetiyle bağlantılı temsilciler, yetkililer ve maddi destek sağlayan kişilerin yanı sıra yolsuzluk veya ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen isimler de hedef alınıyor. Ayrıca, mevcut yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlarla ticari ilişki kuranlara yönelik “ikincil yaptırımlar” uygulanmasının da önü açıldı.

KÜBA'DAN SERT REDDİYE

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD tarafından alınan "tek taraflı zorlayıcı tedbirleri" kesin bir dille reddettiğini ifade etmişti. Küba hükümeti, bu hamlelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmaya devam ediyor.

