Perinçek: "Çin modernleşmesi insanlık adına yeni bir seçenek geliştiriyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Xinhua News ajansına konuştu. konuştu. Perinçek, Çin modernleşmesinin kitleleri kucaklayan, insanlık ve doğa arasındaki uyumu kucaklayan bir modernleşme olduğunu söyledi. Çin’in kendine özgü uyguladığı sosyalizm ile insanlığa seçenek sunduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yoksulluğa karşı verdiği mücadeleyi ve modernleşme sürecini Çin’in haber ajanslarından Xinhua News’a  değerlendirdi.

Perinçek, Çin modernleşmesinin insan ve doğa arasındaki uyumu kucaklayan bir modernleşme olduğunu belirtti.

- Çin’inki kapitalizm değil Çin’e özgü sosyalizm yoluyla bir modernleşmedir. Dolayısıyla kucaklayan, daha geniş kitleleri içine alan bir moderleşme ve dünyaya da örnek olan bir modernleşme.

Doğu Perinçek, Çin’in kendine has uyguladığı sosyalizm ile insanlığa yeni bir seçenek sunduğunu vurguladı:

- Doğanın bir parçası insan… Eğer doğa ile insan arasında bir kavga yaratılırsa bu insana karşı da en büyük cinayettir. Çin Halk Cumhuriyeti doğa ile insan arasında uyum siyaseti ve uygulamasıyla bir seçenek geliştiriyor insanlık adına…Bu da alkışlanacak bir uygulamadır.
# çin # Doğu Perinçek # vatan partisi

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