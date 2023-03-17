Perinçek: "Çin modernleşmesi insanlık adına yeni bir seçenek geliştiriyor"

Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yoksulluğa karşı verdiği mücadeleyi ve modernleşme sürecini Çin’in haber ajanslarından Xinhua News’a değerlendirdi.





Perinçek, Çin modernleşmesinin insan ve doğa arasındaki uyumu kucaklayan bir modernleşme olduğunu belirtti.





- Çin’inki kapitalizm değil Çin’e özgü sosyalizm yoluyla bir modernleşmedir. Dolayısıyla kucaklayan, daha geniş kitleleri içine alan bir moderleşme ve dünyaya da örnek olan bir modernleşme.

Doğu Perinçek, Çin’in kendine has uyguladığı sosyalizm ile insanlığa yeni bir seçenek sunduğunu vurguladı: