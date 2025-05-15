Pezeşkiyan'dan Trump'a sert çıkış: “Biz mi savaşıyoruz, siz mi?”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik suçlamalarına Tahran’dan art arda tepkiler geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin tehditlerle sindirilemeyeceğini vurguladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Pezeşkiyan'dan Trump'a sert çıkış: “Biz mi savaşıyoruz, siz mi?”
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“47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ama başaramadılar” diyen Pezeşkiyan, bölgedeki güvensizliğin asıl kaynağının ABD’nin desteklediği İsrail olduğunu belirtti.

“Bölgemize gelip sloganlarla bizi korkutacaklarını ya da tehditlerle geri adım attıracaklarını düşünmek, büyük bir yanılgıdır. Trump, İran’ın huzursuzluk kaynağı olduğunu söylüyor. Peki, bir yılda 60 bin kadın, çocuk ve bebeği yok eden biz miyiz? O çaresiz halkların gıdasını, suyunu biz mi kestik? Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölgeye silah ve bomba yığan siz misiniz?”

İran'ın barış istediğini ve tüm komşularıyla dostane ilişkiler kurma arzusunda olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, “Bölgedeki ülkelerle kardeşlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece halkımızın onurunu koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Trump’ın İranlı yöneticilere yönelik “kötü yönetim” suçlamalarının da halk nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Trump’ın açıklamalarının İran ile Arap ülkeleri arasında fitne çıkarmaya yönelik olduğu belirtildi.

Öte yandan Trump, Suudi Arabistan’dan sonra ziyaret ettiği Katar’da da İran’a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini iddia eden Trump, “Anlaşma şartlarını büyük ölçüde kabul ettim. İran ile diplomatik başarı istiyoruz” dedi. Ancak İran’ın önünde iki yol olduğunu belirten Trump, bunlardan birinin anlaşma, diğerinin ise şiddet olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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