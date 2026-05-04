Putin'den ateşkes kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle Ukrayna’da ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon sahasındaki askeri hareketliliğin 8-9 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını bildirdi.

"UKRAYNA TARAFININ ATEŞKESE UYACAĞINI UMUYORUZ"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkomutan Putin'in aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:

“Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.”

MOSKOVA'DAN KİEV'İN MERKEZİNE FÜZE TEHDİDİ

Açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Zafer Günü etkinlikleri sırasında Moskova’yı hedef alabileceğine dair istihbaratlara değinildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı belirtilirken, olası bir saldırı girişimine karşı şu ihtar yapıldı:

“Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı.”

"ŞEHRİ TERK EDİN" UYARISI

Moskova yönetimi, Kiev’e yönelik olası misilleme harekatı öncesinde sivil halka ve diplomatik misyonlara açık bir çağrıda bulundu. Savunma Bakanlığı bildirisinde tahliye gerekliliği şu sözlerle vurgulandı:

“Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”