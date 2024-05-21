Reisi ve Abdullahiyan'ın cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın şehit olması sonrası yarın cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenine Türkiye'den törene üst düzey katılım gösterecek. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene katılacak.

VATAN PARTİSİ DE TÖRENE KATILACAK

Türkiye'den Vatan Partisi de Reisi ve Abdullahiyan'ın cenaze törenine katılacak. Vatan Partisi kalabalık bir heyetle İran'a gidecek. Heyete Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlık edecek.