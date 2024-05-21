Reisi ve Abdullahiyan'ın cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Reisi ve Abdullahiyan'ın cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım
Editör: Uğur Çam
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın şehit olması sonrası yarın cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenine Türkiye'den törene üst düzey katılım gösterecek. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene katılacak.

VATAN PARTİSİ DE TÖRENE KATILACAK

Türkiye'den Vatan Partisi de  Reisi ve Abdullahiyan'ın cenaze törenine katılacak. Vatan Partisi kalabalık bir heyetle İran'a gidecek. Heyete Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlık edecek.

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# reisi # abdullahiyan # vatan partisi # iran
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