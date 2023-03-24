Ria Novosti’nin Perinçek ile söyleşisine bütün Rusya ve Asya’da büyük ilgi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Rusya'nın uluslararası ajansı olan Ria Novosti'ye bir röportaj verdi. Perinçek'in 22 Mart 2023 günü yaptığı söyleşi, Rusya’nın bütün ajansları ve 40 kadar basın organında yayınlandı. Perinçek söyleşisine Doğu Avrupa ve Asya Basını da büyük ilgi gösterdi.

"RUSYA VE TÜRKİYE CEPHE ARKADAŞI"

Perinçek, "İktidara gelmeniz durumunda Rusya'ya yönelik politikanız ne olacak?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

- Rusya Federasyonu Türkiye'nin şu anda cephe arkadaşıdır. Ukrayna'da Amerikan emperyalizmi ve piyonlarına karşı yürüttüğü mücadele, aynı zamanda Türkiye'nin mücadelesidir. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Türkiye için de tehdidin ağırlaşması anlamına geliyor. O bakımdan Ukrayna cephesinde Rusya ile birlikte olacağız.

"KARADENİZ-AKDENİZ TEK CEPHE"

Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti:

- Cephe; Kafkaslar, Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'den Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ne kadar uzanıyor. Burada tek bir cephe var. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş da bu cephe içerisindedir.

- Bu cephenin Doğu Akdeniz alanında Türkiye Amerikan emperyalizmine karşı direniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın Ege kıyılarına Dedeağaç’tan başlayarak Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in Kuzeyi, Kıbrıs'ın Güneyine üsler kurdu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki tehdit ciddidir ve hepimize karşıdır. Doğu Akdeniz'de de Rusya ile bir dayanışma sağlayacağız.

"ENERJİ GÜVENLİĞİMİZ KOMŞULARDA"

Perinçek, enerji güvenliği için Türkiye'nin komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Rusya bizim yıllardan beri en büyük ticaret ortaklarımızdan birisidir. Rusya ve Türkiye ekonomileri birbirlerini tamamlıyor. Türkiye'nin enerji güvenliği Rusya'da ve diğer komşularımızdadır. Bu nedenle Rusya ile ekonomik bağlarımızı güçlendireceğiz.

"PAXA TÜRKO-RUSO"

Perinçek, 2. Karabağ Savaşı'nda üç komşunun birlikte hareket ettiğini hatırlatarak şunları belirtti:

- Türkiye, Rusya ve Azerbaycan, Karabağ’ın kurtarılmasında birlikte hareket etti ve bir model oluşturdu. Türkiye, Rusya, Azerbaycan işbirliği Kafkaslara barış getirdi. Buna Paxa Türko-Ruso, (Türko Ruso Barışı) barışı diyebiliriz. Bu çözüm modelini bizim Doğu Akdeniz'e ve Suriye'nin kuzeyine de yaymamız gerekir. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Suriye işbirliği bölge için bir barış modelidir.

"RUSYA’YA YAPTIRIMLARI TANIMIYORUZ"

Perinçek, partisinin ABD tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımları tanımadığını belirterek şöyle devam etti:

- ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları tanımıyoruz, Rusya'ya yaptırımlar, Türkiye'ye yaptırımlardır. Bu yaptırımlar, Türkiye için altın fırsattır. Vatan Partisi Altın Fırsatı değerlendirmek için şu önerilerde bulundu:

- Enerji güvenliğini sağlar, üreticimize ucuz mazot ve halkımıza ucuz elektrik veririz.

- Enerji güvenliğini sağlar, üreticimize ucuz mazot ve halkımıza ucuz elektrik veririz.

- Turizm alanında tarihî şahlanış dönemine gireriz.

- İstanbul Havalimanını Rusya’nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezi yaparız.

- Dışsatımda büyük atılımı örgütleriz.

- Tahıl ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde gıda güvenliğini sağlarız.

- Millî savunma sanayimizi dünya ölçeğinde gelişme yeteneğine ulaştırırız.

- Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız.

- Bilimsel araştırmada insan odaklı millî atılımı gerçekleştiririz.

- Asya Çağı Üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. Yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz.

- KKTC’nin tanınmasını sağlar ve Kuzey Kıbrıs ekonomisini tarihî atağa sokarız

- Doğu Akdeniz’deki tehditleri caydıracak işbirliğini kurarız

"NATO’DAN ÇIKACAĞIZ"

Perinçek kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığınız sırasında Türkiye'nin NATO'dan çekilmesi konusunu gündeme getirecek misiniz? Türk halkının kararınızı destekleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

- Evet. Vatan Partisi’nin NATO'dan çıkma kararı ve gerekçeleri çok kuvvetlidir. Türkiye halkının yüzde 80'i yapılan anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit olarak görüyor. Türkiye halkının yüzde 70'i Rusya ve Çin'i dost olarak görüyor. Vatan Partisi iktidarında Türkiye kesinlikle NATO’dan çekilecek. Çünkü NATO Türkiye için biricik tehdidi oluşturuyor.

- Türkiye Halkı ve Devleti Asya’da Konumlanıyor

"TÜRKİYE AVRASYA İTTİFAKLARINA KATILMAYA HAZIR"

Perinçek, "Türkiye Avrasya ittifaklarına katılmaya hazır mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

- Evet hazır. En önemlisi halk hazır. Biraz evvel belirttiğim gibi Türkiye halkının büyük çoğunluğu Çin ve Rusya dostu, ama ABD'ye düşman. Dolayısıyla Türkiye halkı Avrasya'ya hazır olmanın ötesinde Avrasya'nın içinde. Siyaset olarak içinde, kültür olarak içinde. 2014’de bizim Silivri duvarlarını yıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ni özgürleştirmemizden bu yana Türkiye devleti de Avrasya ile aynı cephede siyasetler üretmeye başladı. Türkiye devleti ve milletiyle Atlantik’ten kopma ve Avrasya içinde yer alma sürecine girmiştir.

- Türkiye, bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin dolaylı kuvvetleri ile silahla savaşan üç ülkeden biridir. Türkiye, Suriye ve Rusya Amerika'ya karşı silahlı mücadele yyürütüyorlar

- Ekonomik bakımdan Türkiye artık Avrasya iklimi içinde büyümektedir. Yalnız güvenlikte değil ekonomide ve kültürde Türkiye Avrasyalıdır. Kültürün altını çiziyorum çünkü Amerikan emperyalizminden, batıdan gelen LGBT benzeri insanı cinsiyetine bile yabancılaştıran bir yozlaşma tehdidi var. Batı Emperyalizmi bencillik, bireycilik ve çıkarcılık dadayatıyor. Ama Türk toplumunun gelenekleri var bunları reddediyoruz bu açıdan da Avrasyalıyız.

"KIRIM RUSYA FEDERASYONU İÇİNDEDİR VE DONBASS’TAKİ CUMHURİYETLERİ TANIYORUZ"

Perinçek, "Kırım'ın Rusya olarak tanınması konusundaki tutumunuz nedir? Sizin başkanlığınızdaki Türkiye, yeni toprakları Rusya'nın olarak tanımaya hazır mı?" soru yöneltilmesi üzerine şöyle konuştu:

- Evet. Bir ay kadar önce yapılan Bakü’deki “Azerbaycan'ın Avrasya ile Bütünleşmesi Konferansı”nda açılış konuşmasını yaptım ve şeref misafiriydim. Orada da kuvvetle vurguladım. Kırım, Rusya Federasyonu toprağının parçasıdır. Vatan Partisi, Donbass'ta kurulan Cumhuriyetleri tanıyacağını daha kuruldukları anda ilan etmiştir.

"UKRAYNA ABD DENETEMİNDEN ARINMALI"

Perinçek, "Ukrayna ihtilafı konusundaki tutumunuz nedir? Çözümünü nasıl görüyorsunuz?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı: