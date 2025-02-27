Ukrayna’nın, Rusya’yı tehdit eden tüm silahlardan arındırılmasının zorunlu olduğunu belirten Miroşnik, barış görüşmelerinin kasıtlı olarak sabote edildiğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine değer verdiklerini vurgulayan Rus yetkili, Moskova ve Ankara’nın kalıcı barış konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

"Rusya’nın özel askeri operasyon başlatmasının temel sebebi, Batı’nın finansal ve askeri desteğiyle Ukrayna topraklarında doğrudan Rusya Federasyonu’na yönelik bir tehdit oluşturulmasıdır."

Müzakere şartlarına ilişkin açıklama:

"Rusya, özel askeri operasyonun sona ermesi için şu koşulları zorunlu görüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tamamen silahsızlandırılması, Kiev rejimine yapılan askeri yardımların tamamen kesilmesi ve Ukrayna hükümetinin aşırı milliyetçi ve Neonazi ideolojilerden vazgeçmesi. Bu şartlar yerine getirilirse, Rusya diplomatik müzakereleri değerlendirebilir."

Miroşnik, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türkiye’nin iki ülke arasındaki tutumuna büyük değer veriyoruz. Üç yıl önce İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler her iki taraf için de faydalı olmuştu. Bizim için önemli olan, Türkiye’nin hangi adımları desteklediğidir. Moskova ve Ankara, kalıcı barışın sağlanması konusunda aynı bakış açısına sahip. Farklı diller konuşsak da ortak bir anlayışımız var."

Rus yetkili, Ukrayna’nın Moskova ve Washington arasındaki diplomatik girişimleri hedef aldığını belirterek, uluslararası hukuka aykırı saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.

"Ukrayna’da gerçekleştirilen saldırıların amacı, Moskova ve Washington arasında atılan olumlu adımları sabote etmektir. Ukrayna’nın savaş kurallarına aykırı hareket ettiğini net şekilde görüyoruz. Örneğin, Çernobil bölgesine yapılan insansız hava aracı saldırıları veya Kursk’un Suca şehrine düzenlenen drone saldırıları, tamamen suçu Rusya'ya yükleme amacı taşıyan provokasyonlardır."